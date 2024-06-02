В Бурятии двое туристов заблудились в горах

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Они поднимались на пик Броненосец и пик Любви



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вывели двух заблудившихся в горах в Тункинском районе туристов. Об этом рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Так, вечером 1 июня поступило сообщение о том, что 28-летний отдыхающий спускался по тропе с пика Броненосец и сбился с пути. Он позвонил по видеосвязи матери и рассказал ей, что нужна помощь.



Мать обратилась к спасателям. Она также уточнила, что у её сына плохой слух.



Спасатели оперативно прибыли на место и вскоре нашли заблудившегося туриста. В удовлетворительном состоянии его доставили в посёлок Аршан.



После завершения этой спасательной операции ночью 2 июня поступило очередное сообщение о том, что в горах вблизи Аршана потерялся ещё один молодой человек. Он вечером ушёл на пик Любви, не вернулся, и на связь не выходил.



Потерявшегося молодого человека спасатели нашли с травмой ноги. Оказав первую помощь на месте, спасатели эвакуировали его в Аршан, где передали врачам.

