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В Улан-Удэ самокатчикам ужесточат штрафы за нарушения

В Улан-Удэ самокатчикам ужесточат штрафы за нарушения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Новые штрафы за нарушения вводит один из операторов электросамокатов

В Улан-Удэ компания Whoosh вводит новые штрафы и повышает размер уже существующих для нарушителей при езде на электросамокатах.

- Мы повысили штрафы, которые уже были, и ввели несколько новых санкций. Нарушителей у нас не так много — менее 1% от всех пользователей, но с теми, с кем не работает обучение, решили быть жёстче. Начнём штрафовать за факты выявления пьяного вождения, станем жёстче относиться к передаче аккаунтов детям, неспешиванию на переходе и поездкам вдвоём, неаккуратной парковке, - рассказал операционный управляющий в Улан-Удэ компании «Вуш» Дмитрий Александров.

Максимальный штраф за нарушение правил безопасных поездок будет достигать 100 тысяч рублей. В частности, это касается инцидентов по вине пользователя, повлекших причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц — от 30 до 100 тысяч, а также езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 100 тысяч рублей. В обоих случаях предусмотрена и блокировка аккаунта.

За неспешивание на пешеходном переходе — 1000 рублей. При передаче аккаунта детям до 18 лет сумма штрафа составит 10 тысяч рублей и блокировку аккаунта. При езде вдвоём — 5 тысяч рублей. Нарушение правил парковки — 500 рублей.

Как отмечают в компании, рассматривается вариант перенаправления сумм штрафов на развитие инфраструктуры и образовательные проекты. Аналогичные санкции вводят все кикшеринги в России.

Сообщить о нарушении ПДД на электросамокате можно в поддержку сервиса Whoosh – support@whoosh.bike, группу Вконтакте https://vk.com/whooshbikeru. Сообщение о нарушениях всех сервисов принимаются и обрабатываются через чат-бот в Telegram: @Samokat_ru_bot.

Для идентификации нарушения нужно сообщить дату, время и точное место происшествия — поездка может быть найдена по этой информации, приложить фото или видео-фиксацию.

Отметим, что кикшеринг «Вуш» в этом году проведёт 12 «Школ вождения» на электросамокатах в Улан-Удэ.

самокаты ПДД

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