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В Бурятии жителям посёлка приходится брести по бездорожью

В Бурятии жителям посёлка приходится брести по бездорожью
Общество,  Фото:из архива
Они преодолевают кучи шлака и канавы

Жители бичурского села Потанино пожаловались на состояние дороги на пересечении с улицей Октябрьская. Её затопило после разлива реки Шанагинка. Потом вода сошла, но в порядок так ничего и не привели.
 
- Всё перерыто, проезд на перекрёстке с улицей Октябрьская засыпан кучами шлака и камней, – рассказали сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7». – Через них дети ходили в школу, а сейчас будут ходить в лагерь.
 
Люди призвали власти принять меры. Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела райадминистрации Алексей Брызгалов отметил, что директор местной школы обращался в ХТО с просьбой выделить автогрейдер для работ на мостовых переходах через реку.
 
- Но провести их не представлялось возможным из-за ледового покрова на переходах и на подъездах к ним, – отметили в хозяйственно-транспортом отделе.

Сейчас специалисты обследуют мосты через Шанагинку для определения видов и объёмов работ. О результатах обследования сельчан пообещали проинформировать позже. 
дороги ремонт жалобы

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