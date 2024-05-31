В Бурятии жителям посёлка приходится брести по бездорожью



- Всё перерыто, проезд на перекрёстке с улицей Октябрьская засыпан кучами шлака и камней, – рассказали сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7». – Через них дети ходили в школу, а сейчас будут ходить в лагерь.



Люди призвали власти принять меры. Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела райадминистрации Алексей Брызгалов отметил, что директор местной школы обращался в ХТО с просьбой выделить автогрейдер для работ на мостовых переходах через реку.



- Но провести их не представлялось возможным из-за ледового покрова на переходах и на подъездах к ним, – отметили в хозяйственно-транспортом отделе.



Сейчас специалисты обследуют мосты через Шанагинку для определения видов и объёмов работ. О результатах обследования сельчан пообещали проинформировать позже.



Жители бичурского села Потанино пожаловались на состояние дороги на пересечении с улицей Октябрьская. Её затопило после разлива реки Шанагинка. Потом вода сошла, но в порядок так ничего и не привели.