В Улан-Удэ прошёл парад колясок









Накануне Дня защиты детей, 31 мая, в Республиканском перинатальном центре Улан-Удэ прошёл традиционный конкурс детских колясок.Организаторы подметили, что участники подошли к подготовке с максимальным креативом. Среди колясок были дракон, самолёт, корабль, аленький цветочек и другие. Также участники порадовали зрителей творческим представлением своих колясок.- Все присутствующие громко поддерживали участников и получили море позитивных эмоций, - подчеркнули в роддоме.Участникам вручили дипломы в разных номинациях и памятные призы.