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В Улан-Удэ прошёл парад колясок

В Улан-Удэ прошёл парад колясок
Общество,  Фото:Эхын Баяр | Республиканский перинатальный центр|
Необычный парад состоялся на территории перинатального центра

Накануне Дня защиты детей, 31 мая, в Республиканском перинатальном центре Улан-Удэ прошёл традиционный конкурс детских колясок.

Организаторы подметили, что участники подошли к подготовке с максимальным креативом. Среди колясок были дракон, самолёт, корабль, аленький цветочек и другие. Также участники порадовали зрителей творческим представлением своих колясок.



- Все присутствующие громко поддерживали участников и получили море позитивных эмоций, - подчеркнули в роддоме.

Участникам вручили дипломы в разных номинациях и памятные призы.

дети роддом День защиты детей

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