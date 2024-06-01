В вузе Бурятии проведут международную конференцию

Её посвятят Году семьи



В Бурятии состоится международная научно-практическая конференция «Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», посвящённая Году семьи в России. Мероприятие проведут на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.



Конференция пройдёт с 19 по 20 сентября. К участию приглашаются представители академического сообщества, преподаватели учреждений ВПО, специалисты социальной сферы, здравоохранения, образования, силовых структур, а также все заинтересованные лица.



В программе предусмотрены пленарное заседание, секционные семинары и круглые столы. По итогам работы сборник конференции будет размещён в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Публикация в сборнике бесплатная.



- Заявки для участия в конференции необходимо направить до 6 сентября. Для участия в культурной программе конференции, а также на бронирование мест в общежитии или гостинице заявки принимаются до 1 июля, - сообщает управление по делам молодёжи Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 18+.

