Её посвятят Году семьи
В Бурятии состоится международная научно-практическая конференция «Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», посвящённая Году семьи в России. Мероприятие проведут на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
Конференция пройдёт с 19 по 20 сентября. К участию приглашаются представители академического сообщества, преподаватели учреждений ВПО, специалисты социальной сферы, здравоохранения, образования, силовых структур, а также все заинтересованные лица.
В программе предусмотрены пленарное заседание, секционные семинары и круглые столы. По итогам работы сборник конференции будет размещён в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Публикация в сборнике бесплатная.
- Заявки для участия в конференции необходимо направить до 6 сентября. Для участия в культурной программе конференции, а также на бронирование мест в общежитии или гостинице заявки принимаются до 1 июля, - сообщает управление по делам молодёжи Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 18+.
В вузе Бурятии проведут международную конференцию
Общество, Фото:
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