Всего в стране были выбраны восемь мест
Власти Монголии решили начать работу по развитию «сухих портов» с Замын-Ууд, который является главными экономическими и торговыми воротами страны. Об этом заявил национальный комитет по восстановлению пограничных переходов.
Монголия определила восемь точек для развития «сухих портов» международного значения. Ими стали Замын-Ууд, Улан-Батор, долина Хушиг, Алтанбулаг, Сайншанд, Бичигт, Чойбалсан и Ховд. Ранее, в 2016 году, экономическая и социальная комиссия Организации Объединённых Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) одобрила межправительственное соглашение о «сухих портах» государств-членов, которое стало международным механизмом содействия торговле в странах, не имеющих выхода к морю.
- Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, благодаря созданию и развитию «сухих портов» и логистических центров международного значения, без труда осуществляют перевозки и торговлю с другими странами. В 27 странах создано около 270 «сухих портов», что решает проблему торговли и транспорта, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия будет развивать «сухие порты» международного значения
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