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В Улан-Удэ приняли прямой рейс из Горно-Алтайска

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Воздушное судно традиционно встретили водной аркой. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

1 июня в Улан-Удэ встретили первый рейс из Горно-Алтайска. Рейс субсидируется из федерального бюджета. Этой субсидией может воспользоваться любой житель России. Софинансирование из республиканского бюджета составляет 5%.

Выполняет авиаперевозки, по новому направлению для республики, авиакомпания «КрасАвиа».

- У нас очередное замечательное событие. Авиакомпания «КрасАвиа» начала свою полётную программу по новому направлению - Горно-Алтайск – Улан-Удэ - Горно-Алтайск. Впервые мы соединили два туристических региона и результат оказался очень хорошим. На первом рейсе вылетает 50 пассажиров, при пассажировместимости 54 кресла, - рассказал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Рейс будет выполняется раз в неделю всё лето по субботам.

Авиаперевозки в республики активно развиваются. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно открылся прямой рейс в Казань. Накануне столица Бурятии приняла первый прямой рейс из Сочи. Авиакомпания «КрасАвиа» намерена увеличить количество рейсов в Красноярск. Дмитрий Гармаев уверен, что жители республики будут охотно пользоваться рейсами как напрямую, так и для пересадок для путешествий в другие города..

- За региональными маршрутами будущее, мы будем продолжать связывать регионы. Я уверен, что наши пассажиры будут это поддерживать, - подытожил Дмитрий Гармаев. 
авиаперевозки

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