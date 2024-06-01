Колокола, рассада, велики. Сакура, которая луизеания и великое седлание топиарий
Как обычно в мае, на улицах Улан-Удэ оживлённо. В День Победы в центре не протолкнуться. Но, в отличии от прошлых лет, почти не наблюдается портретов фронтовиков. Традиционный велопробег стартовал сразу из трёх районов города. Впервые от строящегося в парке имени Орешкова Успенского собора до Одигитрия прошёл пасхальный крестный ход.
- На площади Советов большое пополнение зелёного зоопарка. В первые же дни дети показали, для чего эти фигуры. Очень уютное и весёлое пространство для игр получилось. Но потом пришли сердитые дяди с шуруповёртами и установили запретительные таблички: «Можно только любоваться». Всё цветёт! У большого куста миндаля рядом с 10-м корпусом Технологического университета (ВСГУТУ) настоящее паломничество. Невозможно пройти мимо, не сделав розового селфи на фоне цветущей «сакуры»! Именно так обычно называют это растение. На самом деле это луизеания или миндаль трёхлопастный. Ну, миндаль, так миндаль. Всё равно красиво! — отметил фотограф Сергей Тарасенко.
«Туалетная» плитка на Элеваторе демонтирована. Ветер посрывал «лишние» буквы на вывесках. Реконструкция исторического центра вступила в активную фазу. Ипподром порос деревьями. А в музее истории города новый кот.
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2024
Общество, Фото:
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