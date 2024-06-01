Иркутск примет международный конкурс духового исполнительства

Ожидается приезд музыкантов из соседних стран
В Иркутской области пройдёт международный фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи». Мероприятие проводится в очно-заочной форме и включает в себя конкурс профессионального мастерства, творческую лабораторию, мастер-классы, выступление коллективов и солистов на концертных площадках области. Очные мероприятия пройдут в Иркутске с 10 по 15 сентября.
Участвовать в фестивале могут детские, юношеские, любительские, профессиональные гражданские и военные духовые оркестры, ансамбли и солисты-исполнители на духовых инструментах Российской Федерации и зарубежных стран. Конкурс профессионального мастерства проводится по следующим направлениям, номинациям и возрастным категориям:
1. Направление «Оркестровое исполнительство: номинации «Духовой оркестр» и «Эстрадно-духовой оркестр» (категория «А» – до 18 лет включительно, категория «Б» – от 19 лет);
2. Направление «Ансамблевое инструментальное исполнительство»: номинация «Ансамбль духовых
инструментов» (категория «А» – до 18 лет включительно, категория «Б» – от 19 лет);
3. Направление «Сольное инструментальное исполнительство»: номинации «Деревянные духовые инструменты» и «Медные духовые инструменты» (категория «А» – от 10 до 14 лет, категория «Б» – от 15 до 17 лет, категория «В» – от 18 лет и старше).
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – отборочный, проводится в заочной форме по представленным заявкам и видеоматериалам. Победителям отборочного этапа конкурса направляются официальные приглашения для участия во втором этапе конкурса не позднее 3 июня. Второй этап – заключительный (очный), состоится в Иркутске с 10 по 15 сентября.
Для исполнения в конкурсе к включению в репертуар рекомендуются:
- произведения на героико-патриотическую тему;
- оригинальные произведения малых форм (в том числе произведения традиционных жанров для различных составов духового оркестра – вальсы, марши, польки);
- обработки народной музыки;
- переложения классической, эстрадной, джазовой музыки;
- произведения для солистов-вокалистов и инструменталистов в сопровождении оркестра.
Победителям конкурса в каждой номинации и возрастной группе присуждаются звание лауреата I, II и III степени, дипломанта I, II и III степени, а также один гран-при по каждому направлению. Остальные участники награждаются дипломами участника конкурса.
Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск примет международный конкурс духового исполнительства
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