В Бурятии два человека пострадали в перевернувшемся автомобиле

ДТП произошло ранним утром 31 мая в Бичуре. Как сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7», 20-летний водитель Toyota Camry ехал по улице Коммунистическая и не справился с управлением. Он слетел с дороги, а после автомобиль опрокинулся.В итоге пострадал сам молодой человек, сидевший за рулём, и 17-летний пассажир иномарки. Их доставили в центральную районную больницу. У обоих взяли анализы крови на состояние алкогольного опьянения.