Май в Бурятии завершается грозами

Воздух прогреется до 27 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 мая местами по республике кратковременные дожди, грозы, возможен град. Максимальная температура воздуха составит 22-27 градусов тепла, местами будет немного прохладнее и всего 15-20 градусов выше ноля. Ветер переменный ночью 7-12 м/с.



В Улан-Удэ днём возможна гроза с небольшим дождём. Воздух прогреется до 22-24 градусов. Ожидается переменный ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 м/с.



