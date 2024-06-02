В Бурятии тушат 10 лесных пожаров

Происшествия, Фото: РАЛХ, из архива

Общая площадь возгораний превысила 30 тысяч га



В Бурятии тушат 10 лесных пожаров. Они действуют в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Еравнинском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 30 686 га, из них 29 550 га - в Муйском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- За прошедшие сутки в республике обнаружено шесть новых возгораний - в Баргузинском, Еравнинском, Муйском, Окинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения всех шести лесных пожаров стали сухие грозы. Накануне ликвидировано два пожара в Курумканском и Окинском районах, общей площадью 35,1 га, - уточнили в агентстве.



На тушении всех пожаров работают 347 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 54 единицы лесопожарной техники.



В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес гражданам запрещён.



