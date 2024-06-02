Общая площадь возгораний превысила 30 тысяч га
В Бурятии тушат 10 лесных пожаров. Они действуют в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Еравнинском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 30 686 га, из них 29 550 га - в Муйском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- За прошедшие сутки в республике обнаружено шесть новых возгораний - в Баргузинском, Еравнинском, Муйском, Окинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения всех шести лесных пожаров стали сухие грозы. Накануне ликвидировано два пожара в Курумканском и Окинском районах, общей площадью 35,1 га, - уточнили в агентстве.
На тушении всех пожаров работают 347 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 54 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес гражданам запрещён.
В Бурятии тушат 10 лесных пожаров
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 02.06.2024
Он погиб в начале недели
Происшествия, 02.06.2024
Общая площадь возгораний превысила 30 тысяч га
В этой связи полностью перекрыто движение на 319 км
Он получил ожог рук
Расправа произошла во время попойки
В дело вмешалась прокуратура
Ещё пострадали два пассажира и водитель
А ребятишки засняли её бездыханный труп и отправили видео бабушке
Сложный пожар в Баргузинском районе потушили
Косолапые всё ближе подкрадываются к жителям республики
Молодой человек живёт с родителями и нигде не работает
Ребёнок получил тяжёлые травмы
Ранее молодой педагог дважды посещал профилактические мероприятия по предупреждению таких преступлений
Подрядчик получил аванс в 300 млн, но большую часть работ не выполнил
Инцидент произошёл в Муйском районе