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В Бурятии тушат 10 лесных пожаров

В Бурятии тушат 10 лесных пожаров
Происшествия,  Фото:РАЛХ, из архива
Общая площадь возгораний превысила 30 тысяч га

В Бурятии тушат 10 лесных пожаров. Они действуют в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Еравнинском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 30 686 га, из них 29 550 га - в Муйском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- За прошедшие сутки в республике обнаружено шесть новых возгораний - в Баргузинском, Еравнинском, Муйском, Окинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения всех шести лесных пожаров стали сухие грозы. Накануне ликвидировано два пожара в Курумканском и Окинском районах, общей площадью 35,1 га, - уточнили в агентстве.

На тушении всех пожаров работают 347 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 54 единицы лесопожарной техники.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес гражданам запрещён.

лесные пожары

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