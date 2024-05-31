31 мая

30 мая

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В Иркутской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода и врезался в TANK

В Иркутской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода и врезался в TANK
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
ДТП произошло в Нижнеилимском районе

30 мая около 17 часов в Нижнеилимском районе Иркутской области на «зебре» насмерть сбили пешехода. ДТП произошло на федеральной трассе «Вилюй» вблизи посёлка Каймоновский.

- Предварительно установлено, что 41-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Hyundai, следовал в направлении Братска. Во время движения водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с внедорожником «TANK», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

53-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ДТП смерть

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