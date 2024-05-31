1 июня Иркутск отпразднует День города

Во всех районах областного центра проведут праздничные мероприятия



363-летие города Иркутск отметят 1 июня. В этом году праздник совпадает с Международным днём защиты детей и его основной акцент будет сделан на популяризации семейных ценностей.



Для жителей и гостей города разных возрастов организуют много событий во всех районах Иркутска. Ожидается, что более тысячи горожан станут участниками праздника «Тебе, Иркутск, наши труды и вдохновения» (6+), который пройдёт в Октябрьском округе. 1 июня с 16:00 до 18:00 на площади бульвара Постышева запланированы мастер-классы по зеркальной пластилинографии и экстремальному рисованию, занятия по аквагриму, росписи керамических игрушек, созданию открыток в технике скрапбукинга, а также фотосессии, спортивные состязания с призами и подарками. На концертной площадке выступят творческие коллективы города, в том числе джазовая группа «Левартовский бэнд». Все желающие смогут поучаствовать в танцевальном конкурсе под живую музыку.



На территории Ленинского округа в парке «Комсомольский» с 11:00 до 17:00 состоится праздничная программа «С Днём рождения, любимый Иркутск» (0+). Там же «Движение первых» проведёт фестиваль детства и юности. Будут организованы тематические и развлекательные площадки для детей и взрослых, интерактивы, концерт.



В Правобережном округе 1 июня массовые мероприятия проведут на двух площадках. В микрорайоне Зелёном на площади Ракетчиков в 14:00 начнётся фестиваль детского творчества «Солнечный круг» (0+), а в 16:00 в Каштаковской роще – праздничная программа и пенное шоу для детей (0+). В этот же день для жителей, в том числе для семей участников специальной военной операции, в задании комитета по управлению округом выступят воспитанники дома детского творчества №1 (6+).



Основной праздник (0+) в Свердловском округе пройдёт в роще «Звёздочка» с 12:00 до 17:00. Для участников всех возрастов подготовлены выступления творческих коллективов, площадки с настольными и развивающими играми, полоса препятствий и другие спортивные конкурсы. Также в 15:00 здесь стартует фестиваль детства и юности, организованный «Движением первых». (0+)



- Помимо этого, на общественных пространствах и во дворах во всех районах Иркутска с 31 мая по 6 июня пройдут праздники, приуроченные к 363-летию города и Дню защиты детей., - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение: 6+.

