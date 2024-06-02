Президент Белоруссии прибыл с госвизитом в Монголию

Визит продлится до 4 июня



Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня прибыл с государственным визитом в Монголию. Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Чингисхан».



В аэропорту Лукашенко встретила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.



Как сообщила пресс-служба белорусского президента, визит продлится до 4 июня. Ранее в столицу Монголии уже прибыла представительная белорусская делегация в составе членов правительства, руководителей предприятий, организаций и бизнес-кругов.



Официальные переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдёт о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.



Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.



Александр Лукашенко также ознакомится с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии.



Параллельно с мероприятиями государственного визита в Улан-Баторе состоится монголо-белорусский бизнес-форум. Представители деловых кругов с обеих сторон смогут более детально ознакомиться с возможностями друг друга, обсудить практические вопросы по конкретным направлениям.

