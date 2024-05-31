В Улан-Удэ три дня будут отключать электричество

Подачу электроэнергии ограничат в начале следующей недели



3, 4 и 5 июня в Улан-Удэ будет ограничена подача электроэнергии на нескольких улицах.



Как сообщает администрация Железнодорожного района, света не будет по следующим адресам:



3 июня с 9:00 до 13:00 - ул. Лимонова, 5;



4 июня с 9:00 до 17:00:

- ул. Вершинная, ул. Ветровая, ул. Вечерняя, ул. Грибоедова, ул. Комарова, ул. Ольховая, ул. Лучистая, Кол. сад «Пионер-2», ул. Авиационная, ул. Железнодорожников, ул. Таганская, п. Площадка, п. Матросова, п. Гавань, ул. Кошевого, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Парижской, ул. Коммуны, ул. Шевцовой, ул. Смирнова, Котельная СЗО1, школа №37, скважина «Водоканала»;

- ул. Лимонова, 5б, ул. Октябрьская (детский сквер «Радуга»);



5 июня с 9:00 до 12:00:

- ул. Дачи Писателей «Верхняя Берёзовка», ДНТ «Лесное», детский лагерь «Зорька» (Верхняя Берёзовка), ИП Норбоев М.Ц., МРО Духовный центр «Боо мургол», ул. Дрязговитая, сотовые вышки «МТС», «Теле-2», «Мегафон», метеопост ООО «Бурятрегионавтодор».

