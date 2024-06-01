Расправа произошла во время попойки
Жителя Бурятии приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство.
В суде установлено, что мужчины распивали спиртное, и в это время произошла ссора, в ходе которой один нанёс другому удар ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Адвокат и осуждённый не согласились с вынесенным приговором и подали апелляцию. Они заявили, что последний опасался за свою жизнь, защищался от противоправных действий потерпевшего, действовал в пределах необходимой обороны.
- Суд апелляционной инстанции, проверив доводы стороны защиты, признал их несостоятельными, а выводы суда первой инстанции о виновности К. в умышленном причинении смерти потерпевшему правильными, назначенное осужденному наказание – справедливым, - сообщает Верховный суд Бурятии.
Житель Бурятии пытался выдать убийство за самооборону
Происшествия, Фото:
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