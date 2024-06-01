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В Бурятии на пожаре пострадал мужчина

В Бурятии на пожаре пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Он получил ожог рук

Днём 1 июня в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии загорелся жилой дом.

К месту вызова был направлен личный состав 22-го Кяхтинского отряда Государственной пожарной службы. Поскольку ближайшая пожарная часть располагалась в более 56 км. от места пожара, на вызов также выехали добровольцы ДПК «Наушкинское» в составе двух человек и одной единицы техники.

На момент прибытия добровольной пожарной команды очаг возгорания находился в прихожей. Пожар был потушили в течение 4 минут на общей площади четыре квадратных метра, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате возгорания пострадал 56-летний мужчина, он получил ожог руки.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
пожар

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