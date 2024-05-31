Житель Бурятии счастливо живёт в «городе умных»





























Также здесь расположена главная мечеть Казани Кул-Шариф. Она открылась в 2005 году. Величественное здание построили за счёт пожертвований, а имена людей, которые внесли свой вклад, записали - получилось несколько книг. В одной из них есть имя жителя Бурятии.



Здание мечети облицовано белым мрамором, купол и вершины минаретов бирюзового цвета. Молитвенные залы, застеленные персидскими коврами, разделены на мужскую и женскую часть. С порога попадаешь в музей, а поднявшись по узкой лестнице, можно понаблюдать, как проходит молитва, с небольших смотровых площадок. Любопытным туристам следует соблюдать религиозные порядки: открытые части тела должны быть прикрыты, волосы убраны. С этими тонкостями помогут разобраться женщины, которые стоят на входе. При необходимости выдают платки.











На татарской земле мирно уживаются различные религии. Здесь можно услышать азан (призыв к молитве) и колокольный перезвон.



Казанская икона Божий Матери



В столице Татарстана в 1579 году была обнаружена Казанская икона Божий Матери. Местонахождение иконы приснилось маленькой Матроне. Ей во сне Богородица, которая указала место, велела ей прийти туда с родителями и откопать икону после пожара.



Ребёнку не поверили и никуда не пошли. Но сны девочке продолжали сниться, и на третий раз Матроне удалось уговорить родителей. Они отправились на пепелище и обнаружили заветную икону.



Она считается чудотворной. Верующий говорят, что после её обретения прекратились пожары, а больные исцелялись.



Но на сегодня икона считается утерянной, в храме хранится ранний список.













Иннополис



Город Иннополис. Ещё его называют городом умных или айтишников. На территория расположен одноимённый университет, где обучают IT-профессиям. Это очень спокойный и тихий городок. Кстати, это самый молодой город в России, в этом году Иннополис празднует девятилетие.



Здесь уже пятый год живёт уроженец Бурятии Булат Дарибазарон, он работает программистом. Переезд в Татарстан начался с Казани, куда он приехал в августе 2019 года, а в январе 2020-го уже с семьёй перебрался в Иннополис.







- По-моему, выбор очевиден, для семей с детьми тут идеальное место. Вчера с ребёнком (1,5 года) выезжали в Казань, она от шума, от людей, от машин плакала, было неприятно. А здесь ребёнка можно отпустить гулять – школа, музыкальная школа, бассейн находятся в шаговой доступности, а мы работаем спокойно, - поделился в беседе с журналистами Булат Дарибазарон.



Поначалу Булату и его семье было трудно, как раз в тот период началась пандемия коронавируса: «Всё закрылось, и мы думали куда-нибудь уехать, а сейчас уже всё. Купили недвижимость, делаем ремонт, уже тут надолго». Здание мечети облицовано белым мрамором, купол и вершины минаретов бирюзового цвета. Молитвенные залы, застеленные персидскими коврами, разделены на мужскую и женскую часть. С порога попадаешь в музей, а поднявшись по узкой лестнице, можно понаблюдать, как проходит молитва, с небольших смотровых площадок. Любопытным туристам следует соблюдать религиозные порядки: открытые части тела должны быть прикрыты, волосы убраны. С этими тонкостями помогут разобраться женщины, которые стоят на входе. При необходимости выдают платки.- По-моему, выбор очевиден, для семей с детьми тут идеальное место. Вчера с ребёнком (1,5 года) выезжали в Казань, она от шума, от людей, от машин плакала, было неприятно. А здесь ребёнка можно отпустить гулять – школа, музыкальная школа, бассейн находятся в шаговой доступности, а мы работаем спокойно, - поделился в беседе с журналистами Булат Дарибазарон.Поначалу Булату и его семье было трудно, как раз в тот период началась пандемия коронавируса: «Всё закрылось, и мы думали куда-нибудь уехать, а сейчас уже всё. Купили недвижимость, делаем ремонт, уже тут надолго».

































Остров-град Свияжск



По дороге из Иннополиса можно отправиться в историческое место - остров-град Свияжск. Он находится в 60 км от Казани на месте слияния рек Свиянга и Волга. Крепость построил Иван Грозный для взятия Казани, со временем она стала центром русской культуры. На сегодня Свияжск - объект наследия ЮНЕСКО. По дороге из Иннополиса можно отправиться в историческое место - остров-град Свияжск. Он находится в 60 км от Казани на месте слияния рек Свиянга и Волга. Крепость построил Иван Грозный для взятия Казани, со временем она стала центром русской культуры. На сегодня Свияжск - объект наследия ЮНЕСКО.

















Здесь же находится уникальный Успенский собор. Он построен с участием псковских мастеров, которые построили храм Василия Блаженного. Здесь сохранились уникальные фрески 16 века. Фресковой росписью покрыто 1040 квадратных метров собора. Всего в России два таких храма – в Свияжске и в Ярославле.



- Здесь несколько сюжетных линий. Например, одна повествует о создании Господа мироздания, в куполе – Новозаветная троица: Бог отец, Бог сын и дух Святой. Уже в барабане - ангелы и архангелы, - рассказала экскурсовод Наталья Черезова.



Старинные фрески поражают красотой. Правда, попасть сюда можно только в тёплое время года, зимой собор закрыт. Открывают двери лишь на полчаса, и то для небольших групп туристов. Попасть можно по бесплатным билетам, которые можно приобрести в церковной лавке.















Также можно подняться на колокольню. Тут вход уже платный, принимают исключительно наличные, которые будут потрачены на развитие храма. Лестница крутая, а сами ступени высокие. С колокольни открывается красивый вид на Свияжск, а пейзажи просто завораживают.



















Храм всех религий



На обратном пути можно заглянуть в Храм всех религий. Несмотря на название, это музей. Официально этот храм носит название Международный центр культурного единения. Здесь залы разных конфессий, например, православия, католицизма, буддизма, ислама, иудаизма и т.д., а также исчезнувших - например, древнеассирийской религии. Залы они заполнены религиозной атрибутикой, картинами и пр.







Объект создал скульптор и художник Ильдар Ханов. Храм расположен на месте дома художника, с его созданием связана интересная легенда. Существует версия, что во сне Ильдару явился Иисус, который велел ему строить Вселенский храм. Он долго искал место возведения, однако лучшим стал собственный огород. Его поддержали близкие, а затем и общественность, внося пожертвования.



Отвечая на вопрос своего вероисповедания, Ильдар Ханов отвечал витиевато и шутливо: «Я родился в мусульманской семье, крестился (чтобы писать иконы), а вообще я йог».



Ильдар Ханов ушёл из жизни в 2013 году в 72-летнем возрасте. Сейчас храмом-музеем руководит его брат Ильгиз.



Сейчас здесь вовсю кипит строительство, планов о завершении в ближайшем будущем не предвидится. По идее автора, храм будет строиться вечно.



























«Казан»



Находясь в Казани, житель Бурятии не может пройти мимо Центра семьи «Казан», или как её прозвали в народе, «Чаша». Автор проекта Дворца бракосочетаний — бурятский скульптор Даши Намдаков. Его же скульптуры украшают территорию ЗАГСа. Туристы могут подняться на смотровую площадку наверху «Чаши» и полюбоваться видами города.













Великий Болгар



Отправляясь в Татарстан, необходимо познакомиться ещё с одним наследием ЮНЕСКО - древним городом Великий Болгар. Он расположен в 190 км от Казани, это древняя столица Волжской Булгарии, в которой в 922 году волжские булгары (предки казанских татар) приняли ислам.



Здесь можно увидеть памятники архитектуры XIII-XIV веков: Соборную мечеть, Большой и Малый минареты, Северный и Восточный мавзолеи, Ханскую усыпальницу и многое другое. На обратном пути можно заглянуть в Храм всех религий. Несмотря на название, это музей. Официально этот храм носит название Международный центр культурного единения. Здесь залы разных конфессий, например, православия, католицизма, буддизма, ислама, иудаизма и т.д., а также исчезнувших - например, древнеассирийской религии. Залы они заполнены религиозной атрибутикой, картинами и пр.Объект создал скульптор и художник Ильдар Ханов. Храм расположен на месте дома художника, с его созданием связана интересная легенда. Существует версия, что во сне Ильдару явился Иисус, который велел ему строить Вселенский храм. Он долго искал место возведения, однако лучшим стал собственный огород. Его поддержали близкие, а затем и общественность, внося пожертвования.Отвечая на вопрос своего вероисповедания, Ильдар Ханов отвечал витиевато и шутливо: «Я родился в мусульманской семье, крестился (чтобы писать иконы), а вообще я йог».Ильдар Ханов ушёл из жизни в 2013 году в 72-летнем возрасте. Сейчас храмом-музеем руководит его брат Ильгиз.Сейчас здесь вовсю кипит строительство, планов о завершении в ближайшем будущем не предвидится. По идее автора, храм будет строиться вечно.Отправляясь в Татарстан, необходимо познакомиться ещё с одним наследием ЮНЕСКО - древним городом Великий Болгар. Он расположен в 190 км от Казани, это древняя столица Волжской Булгарии, в которой в 922 году волжские булгары (предки казанских татар) приняли ислам.Здесь можно увидеть памятники архитектуры XIII-XIV веков: Соборную мечеть, Большой и Малый минареты, Северный и Восточный мавзолеи, Ханскую усыпальницу и многое другое.















Здесь же хранится самый большой Коран, в котором страницы размером полтора на два метра. Он украшен малахитом и весит 800 кг. Коран хранится под куполом. Поскольку Коран хранится в музее, читают его не каждый день. Его открывают ежемесячно для проветривания страниц, в этой работе задействованы минимум четыре человека и это не священнослужители, а обычные музейные работники.













Полюбоваться красотами Великого Болгара можно с Большого минарета. Отсюда открывается потрясающий вид на Волгу.













Возвращаясь, можно заглянуть в Белую мечеть. Здание мечети увенчано тремя куполами и двумя минаретами. Внутренняя высота главного купола – 17 метров, его диаметр – 9 метров. Барабан главного купола украшен шестнадцатью витражными окнами. Туристы могут свободно войти в мечеть, однако необходимо снять обувь и облачиться в специальные плащи с капюшонами, их предоставляют бесплатно при входе.











Республика Татарстан поражает своим величием, радушием и гостеприимством. Отправляться сюда в путешествие следует минимум на неделю. Казань – город-миллионник, но в нём не ощущается спешки мегаполиса, здесь уютно и очень душевно. Люди здесь размеренно гуляют по улицам, всегда подскажут незадачливому туристу, куда и как пройти.























Возвращаясь, можно заглянуть в Белую мечеть. Здание мечети увенчано тремя куполами и двумя минаретами. Внутренняя высота главного купола – 17 метров, его диаметр – 9 метров. Барабан главного купола украшен шестнадцатью витражными окнами. Туристы могут свободно войти в мечеть, однако необходимо снять обувь и облачиться в специальные плащи с капюшонами, их предоставляют бесплатно при входе.Республика Татарстан поражает своим величием, радушием и гостеприимством. Отправляться сюда в путешествие следует минимум на неделю. Казань – город-миллионник, но в нём не ощущается спешки мегаполиса, здесь уютно и очень душевно. Люди здесь размеренно гуляют по улицам, всегда подскажут незадачливому туристу, куда и как пройти.