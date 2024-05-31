В Иркутской области возбудили дело о хищении из бюджета 200 млн рублей

Подрядчик получил аванс в 300 млн, но большую часть работ не выполнил



В Иркутской области возбудили уголовное дело о хищении свыше 200 млн рублей из бюджета, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



Установлено, что в декабре 2020 года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» региональное министерство экономического развития заключило госконтракт с подрядной организацией. Задачей подрядчика было строительство дорожной инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Слюдянском районе.



С 2020 года по 2023 год подрядчику перечислили аванс в размере свыше 300 млн рублей. В октябре 2023-го контракт по соглашению сторон был расторгнут. При этом стоимость фактически выполненных работ составила всего 114 млн рублей. В результате бюджету Иркутской области причинён ущерб на сумму более 200 млн рублей.



Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры.



