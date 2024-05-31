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Осенью в Улан-Удэ откроется инклюзивная школа

Осенью в Улан-Удэ откроется инклюзивная школа
Общество,  Фото:УКС РБ
Работы по её возведению завершены на 95%

В Улан-Удэ возвели уникальную школу для детей с особенностями здоровья, которая стала единственной за Уралом. Учебное заведение находится за центром единоборств «Патриот» в 10З микрорайоне. Каждый класс спроектирован таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия для обучения всех детей. Плюс ко всему, это одна из самых крупных школ в регионе.

Работы на стройплощадке завершены на 95%, а открытие планируется к началу учебного года. Сейчас подрядчик завершает асфальтирование прилегающей территории к зданию, расстановку мебели и оборудования, а также проводит настройку технологического оборудования.

Как сообщили в управлении капитального строительства РБ, школа рассчитана на обучение 354 детей в одну смену. Например, если сравнивать со школой в микрорайоне «Забайкальский», которая вмещает такое же количество детей и имеет площадь 8 тысяч квадратных метров, то школа в 103 микрорайоне занимает почти 14 тысяч квадратных метров. Расширение пространства было необходимо для обеспечения свободного передвижения детей на колясках по кабинетам и коридорам.

В школе есть дополнительные кабинеты, которых нет в других учебных заведениях, например, кабинеты Монтессори, арт-терапии и несколько кабинетов логопеда. Также имеется сенсорный кабинет со специальным оборудованием и песком для развития моторики у детей.

Для слабовидящих детей в школе отделка выполнена специальными панелями различных цветов, а также предусмотрено дублирование текста шрифтом Брайля. Для слабослышащих учеников размещены знаки, где расположена индукционная петля. Она представляет собой оборудование, которое передаёт голосовые сигналы на слуховой аппарат, обеспечивая более чёткое восприятие информации.

Кроме этого, в учреждении можно будет проводить занятия для подготовительных групп. А для самых маленьких предусмотрели спальни, где они могут отдохнуть и поспать во время сон-часа.

Во всем здании создана безбарьерная среда. В нём установлены два лифта с поручнями, в которые одновременно могут поместиться две коляски.

Ещё одним важным преимуществом является наличие противопожарной зоны в школе. В случае пожара, если дети не смогут выбраться на улицу, они могут укрыться в этой зоне. Специалисты заверяют, что огонь не сможет проникнуть внутрь, так как помещение изолировано от огня и применены негорючие материалы. Помимо этого, в здании установлены специальные противопожарные двери с автоматическим выпадающим порогом. Эти двери обеспечивают газодымонепроницаемость.

Для учеников, которые болеют ДЦП в учреждении есть небольшой бассейн. По краям установлены специальные поручни, позже здесь ещё разместят подъёмник. Перед тем как зайти в бассейн, необходимо принять душ, который также спроектирован особым образом и оснащён специальными стульями в каждой кабинке.

Также в школе установлены световоды — устройства, которые позволяют освещать помещения без окон естественным светом. Эта технология помогает экономить электроэнергию и обеспечивает противопожарную безопасность. Солнечный свет проходит через светособирающий купол, зеркальную шахту и рассеиватель, попадая в помещение. Когда в школе не будет света, помогут именно эти устройства.

Новое учреждение планируют открыть в скором времени.

Бурятия строительство школа

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