В Бурятии ожидается 29-градусная жара

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Возможны грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июня в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град.



Днём жарко, столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов, местами прохладнее и не выше +15, +20. Ветер переменный 7-12 м/с, при грозах порывистый.



В Улан-Удэ сегодня без осадков и до 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 м/с.



