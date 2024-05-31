В Улан-Удэ воспитанники детсада посадили саженцы

Акцию провели сотрудники агентства лесного хозяйства



На территории детского сада «Калинка» в Улан-Удэ будут расти новые деревья. Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства вместе с дошколятами высадили саженцы рябины, сирени, ели и черёмухи.



Посадки проходили в рамках международной акции «Сад Памяти» (0+).



- Мы с большим удовольствием занимаемся озеленением любых территорий, но к детским садам относимся с особым трепетом. Сегодня мы высадили пятилетние ёлочки и полуторагодовалые саженцы рябины, рябины сирени и черёмухи. Воспитанники детского сада с особым интересом наблюдали за процессом высаживания, помогали поливать новые деревья, узнали, как нужно ухаживать за молодняком, - рассказала консультант агентства лесного хозяйства Бурятии Наталья Шапаренко.



