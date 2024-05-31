При возгорании никто не пострадал
Всё произошло в одном из гаражных кооперативов в Муйском районе. Вечером 30 мая там началось возгорание. В ГК отправились двое сотрудников пожарной части № 52
Прибыв на место, они обнаружили полыхающий ВАЗ без госномеров. Потушить автомобиль удалось к 18:25. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина уже известна – поджог, сообщает «Муя-инфо.24/7».
На севере Бурятии подожгли автомобиль
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В причинах внезапного мора сейчас разбираются специалисты
При возгорании никто не пострадал
Устроившего аварию водителя и пассажира иномарки увезли в больницу
ДТП произошло на Глазковском мосту
В тушении задействованы более 340 человек
Личность погибшего пока неизвестна
ДТП произошло в Кяхте
Он не спешился на пешеходном переходе
Мужчина зарезал свою сожительницу
У погибшего не было водительских прав
Они не могли вылететь из Таксимо два дня
Огонь тушили два часа
Пробы взяли сотрудники Роспотребнадзора
Он хотел стащить из бани металлическую дверь
Во второй раз она потеряла три миллиона рублей