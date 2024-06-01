Житель Бурятии до смерти избил жену на глазах у троих плачущих детей



На минувшей неделе, 24 мая, в силу вступил обвинительный приговор, вынесенный жителю республики, который до смерти забил свою жену прямо на глазах у троих детей. Ему дали 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.



Началось всё с того, что семейная чета отправилась в магазин. По пути туда женщина, по словам супруга, якобы дважды падала на землю. В торговой точке парочка встретила соседей и заглянула к ним в гости. В чужом доме жена, как заявил злоумышленник, совсем опьянела и упала со стула на пол. Глава семейства принялся тормошить её за плечи, трижды ударил по лицу, а потом поднял, уложил на диван, позвонил сыну и попросил забрать мать.



Когда тот пришёл, мужчина снова начал тормошить жену, нанёс ей пощёчины, затем взяв за подмышки и стал поднимать, но она плашмя упала на пол. Затем супруг уже сам несколько раз уронил свою избранницу. Хозяин дома предлагал оставить соседку у них и между ним и гостем даже завязалась потасовка. Однако последний в итоге успокоился и сел за стол.



Когда сын наконец-то вывел маму на улицу, супруг отправился следом, догнал их, закинул женщину на спину и понёс, снова уронив её несколько раз, в том числе – головой о кирпичи.



Дома злоумышленник стащил спящую на пол, чтобы не испачкать кровью постель. Избиение продолжилось. Потом он выключил свет и лёг спать, однако вскоре встал и опять взялся за жену. Чтобы растормошить супругу, злоумышленник пять раз пнул её по ноге и четырежды уколол ножом в область ягодиц.



Он разбил о голову своей жертвы стеклянную банку. Тут проснулись ребятишки. Отец попросил их убрать осколки и выключить свет, после чего уснул, а разбудили его уже сотрудники полиции.



Из материалов дела следует, что мужчину раздражала пьяная жена и ему, по собственному же признанию, было неудобно перед соседями. Перестал бить он супругу только когда уже сильно захотел спать. Несовершеннолетние всё видели и были шоке от этого. Глава семейства не разрешал сыну подойти к маме, вызвать скорую и полицию.



- При допросе в качестве обвиняемого он показал, что, находясь у соседа, нанёс супруге не менее 10-15 ударов кулаками по лицу и телу и не менее 10 раз – ногами, обутыми в ботинки, по голове и телу, отчего разбил ей лицо в кровь. Дома бросил в неё табурет, пинал ногами по разным частям тела, в основном – в туловище и голову, по ноге, которая высовывалась из-под стола, и двумя-тремя ударами разбил о голову стеклянную банку, – сообщили в пресс-службе Верховного суда.



Мать женщины сообщила, что они, проживая вместе, выпивали и скандалили, и зять, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию и неоднократно наносил супруге побои.





Маленькая дочка вспомнила, что «папа ругал и материл маму, выключил свет, лёг, но потом встал и снова стал пинать её по телу, а затем четыре раза ткнул её ножом». Ребятишки всё это видели и слышали и им было страшно.



Правоохранителей и скорую помощь в итоге вызвала бабушка. Ночью внук позвонил ей, сказал, что отец избивает мать. А позже написал, что «мама холодная и отправил видео, как она лежит на полу возле печки».



Врачи приехали уже на труп. Бездыханное тело женщины с многочисленными гематомами в области лица, отёкшей головой, синяками на теле и груди и резаными ранами в области ягодиц обнаружили на полу недалеко от входа. На её одежде, лице, а также под головой были следы крови. На кухонном столе стояла бутылка спиртного и рюмки. В доме находилось трое детей не старше 10 лет. Самая младшая девочка спала в кресле. Те, что постарше, плакали, были напуганы, мальчик постоянно звонил бабушке и разговаривал с ней.



По словам одной из сотрудниц скорой, на кровати спал мужчина. Ребятишки сказали, что это их отец. Сотрудники полиции стали его будить. Он был пьян, не мог понять, что происходит и кто находится в доме.

