Они собираются устраивать фуршеты и пикники
Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что почти половина (47%) компаний в столице Бурятии будут проводить этим летом различные корпоративные мероприятия для сотрудников. Среди наиболее популярных форматов – фуршеты, спортивные соревнования и пикники.
А вот в 38% организаций ничего подобного не планируется и 15% пока не определились. 43% компаний, которые устраивали летние корпоративы в прошлом году и собираются в этом, хотят увеличить бюджет, 30% решили потратить такую же сумму, как и в 2023-ем, и лишь 10% намерены сэкономить.
В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы
Общество, Фото:
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