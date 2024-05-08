В районе Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

С 50-летием совместной жизни поздравили чету Носковых



В конце апреля в Кабанском районе Бурятии чествовали супружескую пару, прожившую 50 лет вместе, Михаила Корнеевича и Тамары Ивановны Носковых. Специалисты районного отдела ЗАГС по случаю «золотого» юбилея совместной жизни провели торжественное мероприятие.



В этот день, как и 50 лет назад, супружеская пара принимала поздравления с важным событием. По такому случаю супруги Носковы поставили свои подписи в книге почётных юбиляров супружеской жизни. Сотрудники ЗАГС пожелали супругам здоровья, долголетия, семейного уюта и любви.



Судьба свела Михаила Корнеевича и Тамару Ивановну в июне 1973 года в посёлке Каменск Кабанского района. Тогда Тамара Ивановна поступила в Каменскую автошколу на шофёра, где и повстречала свою любовь. Михаил Корнеевич, отслужив в армии, работал инструктором Каменской автошколы. До сентября месяца Михаил Корнеевич обучал Тамару Ивановну шофёрскому делу, а затем их отправили на сельскохозяйственные работы в совхоз убирать урожай.



Между молодыми людьми сложились дружеские отношения, которые в дальнейшем переросли в более серьёзные. Через семь месяцев их знакомства Михаил Корнеевич решил, что именно эта девушка его судьба, тогда он решился на ответственный шаг и сделал предложение руки и сердца. Регистрация брака юбиляров состоялась 27 апреля 1974 года в доме культуры Каменского поселкового совета Кабанского района.



Супруги вместе вырастили и воспитали двоих детей: дочерей Ларису и Светлану, которые подарили им троих замечательных внуков. Юбиляры гордятся тем, что имеют уже двух правнуков, в которых души не чают.



- Супруги очень приветливые и общительные, Тамара Ивановна –заботливая жена, мама, бабушка и прабабушка, хорошая хозяйка и хранительница домашнего очага. Михаил Корнеевич –любящий муж, отец, дед и прадед, - рассказала начальник Кабанского районного отдела ЗАГС Светлана Бурдуковская.

