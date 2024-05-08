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Бурятия продолжает обустраивать детские площадки в ДНР

Бурятия продолжает обустраивать детские площадки в ДНР
Общество,  Фото:УКС РБ
Обустройство планируют завершить к началу лета

В этом году Бурятия уже построила пять детских площадок в Старобешевском районе ДНР. На этом работы не закончились, подрядные организации приступили к обустройству новых пространств. Сейчас на площадках устанавливают освещение, прокладывают дорожки и занимаются озеленением.

Дополнительные работы стартовали на недавно открывшихся детских площадках в селе Марьяновка, городе Комсомольское, а также посёлках Старобешево и Новый Свет.

- Чтобы обеспечить достаточное освещение в тёмное время суток, на каждой дворовой территории устанавливают по два светильника. Кроме того, подходы к площадкам обустраивают тротуарами из плитки. Также на площадках проведут озеленение. Завершить обустройство планируют к началу лета, - рассказали в управлении капитального строительства РБ.
Бурятия ДНР благоустройство

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