В Иркутске разыграют всероссийский кубок по рукопашному бою

Соревнования стартуют 10 мая



Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок Байкала» с 10 по 12 мая состоятся в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Ожидается, что в турнире, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, примут участие около 400 спортсменов из 24 регионов страны.



За награды «Кубка Байкала» будут биться мужчины и женщины, юноши и девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет. Мужчины выявят сильнейших в восьми весовых категориях: 57, 62, 67, 73, 80, 88, 97 и свыше 97 кг, женщины определят лучших в шести весовых категориях: 48, 53, 58, 64, 70 и свыше 70. Для девушек всех возрастов предусмотрено шесть весовых категорий, для юношей 12-13 лет их десять, для юношей 14-15 лет – девять, для юношей 16-17 лет – восемь. Итоги всероссийского турнира подведут в личном и неофициальном командном зачётах. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами. Кроме того, предусмотрены призы лучшим спортсменам, тренерам и судьям.



Торжественное открытие турнира состоится в 13:00 11 мая. 10 мая с 9:00 до 20:00 в «Байкал-Арене» будут идти предварительные поединки спортсменов 12-13, 14-15, 16-17 лет. 11 мая с 9:00 до 17:00 продолжатся предварительные поединки, с 17:00 до 20:00 пройдут финальные бои и состоится награждение победителей и призёров. 12 мая с 9:00 до 13:00 состоятся предварительные поединки среди мужчин и женщин, с 14.00 до 19.00 будут идти финальные бои, затем награждение победителей и призёров. Вход для зрителей будет свободным, сообщили в министерстве спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

