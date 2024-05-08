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Сотрудники МЧС Бурятии поздравили ветерана с Днём Победы

Сотрудники МЧС Бурятии поздравили ветерана с Днём Победы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Доржи Гармаевича Норбоева призвали в 1944 году

В преддверии 79-й годовщины Победы, сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии поздравили участника Великой Отечественной войны Доржи Гармаевича Норбоева.

Когда началась война, ему только исполнилось 14 лет, Доржи Гармаевич стал работать в колхозе «Большевик» Закаменского района Бурят-Монгольской АССР. В 1944 году был призван в ряды Красной Армии.


Он прошёл путь от водителя пожарной части до начальника отряда. С 1982 года работал на Восточно-Сибирской железной дороге в должности пожарного инструктора. Через пять лет Доржи Гармаевич вышел на пенсию, но продолжал трудиться в пожарной охране на Локомотивовагоноремонтном заводе в Улан-Удэ. Награждён медалью «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны II степени.

- Выражаем благодарность нашим ветеранам за мир, за жизнь и свободу, желаем крепкого здоровья, веры в лучшее, счастья и благополучия, - поздравил председатель Общественной организации ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны Бурятии Владимир Гусляков.

День Победы 9 мая ветераны ВОВ

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