Его посвятят памяти Героя Советского Союза
С 8 по 9 мая в Кижингинском районе пройдёт 46-й всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Героя Советского Союза, гвардии капитана Дармы Жанаева и воинов-земляков, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Турнир является одним из крупнейших соревнований в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.
- В разное время победителями и призёрами турнира становились Сергей Замбалов – обладатель кубка мира и бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы, чемпион СССР и России; Баир Омоктуев – многократный чемпион мира, Европы и России по боевому самбо; а также уроженцы Кижингинского района Владимир Дамдинов – серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион России по боевому самбо и Алдар Бальжинимаев – чемпион юношеских Олимпийских игр и чемпионатов Европы среди юниоров, призёр чемпионата России, - сообщает администрация Кижингинского района.
Возрастное ограничение: 6+.
В районе Бурятии пройдёт всероссийский борцовский турнир
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