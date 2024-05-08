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В Забайкалье вновь проведут межрегиональный фестиваль ремёсел

В Забайкалье вновь проведут межрегиональный фестиваль ремёсел
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт в июле на озере Арей

Ярмарку-фестиваль фольклора и ремёсел «75 мастеровых» (12+) проведут 6-го и 7 июля на берегу озера Арей в Улётовском районе Забайкальского края. Показать свои изделия приедут мастера из районов Забайкалья, Бурятии и других регионов. Гости фестиваля увидят работы из дерева, меха, кожи, соломы, глины, стекла, бисера, бижутерию и многое другое.

Все желающие смогут попробовать свои навыки в ремёсленном деле — на берегу озера пройдут мастер-классы по изготовлению поделок из шишек, веток, палочек и других доступных природных материалов. Приехать на фестиваль можно всей семьёй — зрителей и участников ждут народные игры, поход вокруг озера по экотропе, а также выступление творческих коллективов.

- Ярмарка-фестиваль «75 мастеровых» пройдёт на озере Арей в третий раз. В прошлом году поучаствовать приехали более 600 гостей, а одним из сюрпризов для гостей стала двухметровая вышитая карта Забайкальского края. Тогда хедлайнерами концерта фестиваля стали этноблогеры «Фолк гуляки» из Новосибирска, -= сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на краевое министерство культуры.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия Забайкальский край фестиваль ярмарка ремесленники

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