В Бурятии немного дождливо

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ожидается ветер до 22 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 7 мая по республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Температура днём +15,+20, местами +5,+10, по востоку +20,+25. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 17-22 м/с.



В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Днём воздух прогреется до 18-20 градусов. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с.



