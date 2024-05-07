Местами ожидается ветер до 22 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 мая по республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Температура днём +15,+20, местами +5,+10, по востоку +20,+25. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 17-22 м/с.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Днём воздух прогреется до 18-20 градусов. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с.
В Бурятии немного дождливо
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 07.05.2024
Он не устоял во время разрушительного урагана
Общество, 07.05.2024
Местами ожидается ветер до 22 м/с
Сборная России встретится со сборной мира
Его проведут на площади Советов
Земли оказались в пользовании сельского поселения и физлиц
Он состоится в селе Савватеевка
На видео попали медведица и трое её медвежат
Мероприятие посвящено Году семьи
Турнир проведут в Иволгинске
На ней артисты исполнят любимые военные песни
Победила команда Забайкальского
Победители турнира получили путёвку на всероссийский финал
Состоится свыше 70 праздничных мероприятий
Соревнования состоятся 10 мая
Поздравления принимала чета Корякиных