Разрабатывается концепция ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ

Общество, Фото: паблик «Что на фенольном отстойнике?»

Проектно-изыскательские работы завершат в июне 2025 года



В конце марта в правительстве Бурятии проведено совещание рабочей группы по ликвидации фенольного отстойника-накопителя в Улан-Удэ, в котором приняли участие представители министерства природных ресурсов и экологии РБ, департамента экологии и техносферной безопасности, АО «Желдорреммаш», Улан-Удэнского ЛВРЗ, ФГУП «Федеральный экологический оператор», народного хурала РБ, Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора, научного и общественного сообщества.



Напомним, что 13 ноября 2023 был подписан контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, в рамках которого будут проводить инженерные изыскания на объекте, разработают концепцию его ликвидации и представят соответствующий проект. Планируется, что концепция ликвидации в ноябре этого года будет презентована жителям Бурятии, а срок выполнения всех проектно-изыскательских работ на объекте – июнь 2025 года.



В настоящее время согласно установленного графика проводятся инженерные изыскания на объекте. По итогам данных мероприятий будут получены исходные данные, необходимые для разработки концепции ликвидации «фенольного озера».



Так, на сегодняшний день реализованы следующие мероприятия:

- проведён анализ прошлых инженерных изысканий, проведённых на территории объекта, фондовых материалов;

- создана опорная гидрогеологическая модель и гидрогеохимическая модели;

- определены площадь «фенольного озера и объём размещённых на объекте отходов (3,35 га. и 71 тыс. куб. м).



Срок выполнения инженерных изысканий на объекте – 1 августа этого года.



Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии РБ, выбор наиболее оптимальных технологических решений будет осуществляться при научном и экспертном сопровождении научного совета по глобальным экологическим проблемам Российской академии наук. Кроме того, жители Бурятии могут следить за ходом проведения работ по ликвидации «фенольного озера», задавать интересующие вопросы, давать предложения и замечания. Для этих целей в одной из соцсетей создана специальная группа. Также ожидается, что после завершения инженерных изысканий будет организован технический выезд на территорию «фенольного озера», в котором принять участие смогут все желающие.



