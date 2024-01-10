Животных помещают на «штрафстоянку»
Жителям Закаменска напомнили о штрафах за бесконтрольный и безнадзорный выпас скота на территории города.
Как рассказали в районной администрации, пасущихся без присмотра коров и лошадей помещают на специализированную «штрафстоянку». Такой пункт временного содержания животных в Закаменске открыли в сентябре 2023 года. Если собственник не обнаружен в течение полугода, то животные переходят в собственность муниципального образования.
- За период работы пункта временного содержания специалистами МКУ «Городское хозяйство» было закрыто 11 голов КРС. Оплачено штрафов на сумму 17 850 рублей, - отметили в администрации Закаменского района.
Жителей Бурятии штрафуют за бесконтрольный выпас скота
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там оборудуют зоны отдыха
После её возвращения в Токмак там наступила настоящая зима
Животных помещают на «штрафстоянку»
Горожане пытаются найти ему объяснение
Их отправляют в другие российские города
Оба озера остаются опасными
Она может быть альтернативой пакетам из полиэтилена
Больше ребёнком она не интересовалась
Сильнее всего при этом наценились двушки
Произошло это на севере озера
Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов
В колониях прошёл традиционный новогодний конкурс снежных фигур
Дарья Минаева работает су-шефом в итальянском ресторане
Подготовительные работы уже начались
Женщины поработали над своим внешним видом