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Жителей Бурятии штрафуют за бесконтрольный выпас скота

Жителей Бурятии штрафуют за бесконтрольный выпас скота
Общество,  Фото:администрация района
Животных помещают на «штрафстоянку»

Жителям Закаменска напомнили о штрафах за бесконтрольный и безнадзорный выпас скота на территории города.

Как рассказали в районной администрации, пасущихся без присмотра коров и лошадей помещают на специализированную «штрафстоянку». Такой пункт временного содержания животных в Закаменске открыли в сентябре 2023 года. Если собственник не обнаружен в течение полугода, то животные переходят в собственность муниципального образования.

- За период работы пункта временного содержания специалистами МКУ «Городское хозяйство» было закрыто 11 голов КРС. Оплачено штрафов на сумму 17 850 рублей, - отметили в администрации Закаменского района. 
штраф скот

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