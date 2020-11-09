Сбербанк готовится отметить свое 179-летие

Акция «Зелёный день» пройдёт как альтернатива «Чёрной пятнице»



Сбербанк встретит своё 179-летие под девизом «Зелёный день — самый выгодный день в году!». В свой день рождения при участии партнёров Сбер устроит для своих клиентов «Зелёный День» в качестве альтернативы «Чёрной Пятнице». Акция пройдёт в несколько этапов: 11‒12 ноября – для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов. Все предложения будут представлены онлайн на специальном лендинге. На данный момент уже заявлены 170 крупных федеральных партнёров, готовых принять участие в проекте.



- Мы не первый год в ноябре в регионах создаем особую атмосферу празднования Дня рождения Сбербанка. В этот день нам важно, чтобы настоящий праздник в первую очередь почувствовали самые главные люди банка — наши клиенты, партнёры и сотрудники. «Зелёный день» ежегодно увеличивает ряды участников акции и это уже традиция с постоянно растущей популярностью. Мы рассчитываем, что в этом году к акции присоединятся все, кто поддержал «Зелёный день» в 2019-м году и, конечно – новые партнёры. Наша общая задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.



По итогам «Зелёного дня» в ноябре 2019 года сайт акции Сбербанка посетило более 7,1 млн уникальных пользователей, которые через специальный лендинг «Зелёный день – самый выгодный день в году» проявили интерес к предложениям банка и его партнёров. За два дня акции в прошлом году было также обработано и рекордное за всю историю Сбербанка количество кредитных заявок — 760 тысяч.



Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

