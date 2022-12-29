ДТП произошло в Кабанском районе
Утром 28 декабря в Кабанском районе Бурятии автомобиль Hyundai Solaris врезался в фуру.
- 36-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, следуя в направлении Иркутска, в 5 км от села Каменск, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volvo Trucks под управлением водителя 1978 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате столкновения Hyundai оказался разбит буквально всмятку. Водитель остался жив. С травмами его госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 декабря 37-летний водитель легковушки «Хонда Цивик» погиб, врезавшись в фуру.
В Бурятии Hyundai Solaris врезался в фуру
Происшествия, Фото:
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