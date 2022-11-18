В Улан-Удэ у военнослужащего украли рюкзак с двумя миллионами рублей

Вором оказался его сослуживец
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело о краже двух миллионов рублей у военнослужащего.
Известно, что контрактник получил три миллиона рублей за ранение, полученное в ходе участия в специальной военной операции. В ночь с 9 на 10 июля он отправился в бар с сослуживцами, зачем-то прихватив с собой рюкзак с двумя миллионами рублей наличными.
Во время посиделок молодой человек захмелел и стал относиться к своему ценнейшему рюкзаку крайне неосторожно. Он не раз отлучался потанцевать и выходил на улицу, бросая рюкзак без присмотра.
Около семи часов утра он ушёл из бара, забыв на диване за столом свой рюкзак. Когда же обнаружил потерю, было уже поздно, и молодой человек пошёл в полицию.
Полицейские оперативно раскрыли кражу: вором оказался 24-летний контрактник, сослуживец потерпевшего. В баре они отдыхали в одной компании.
Увидев, что приятель забыл рюкзак, молодой человек взял его безо всякой задней мысли, планируя вернуть. Однако затем заглянул внутрь, увидел, что он набит деньгами, и не удержался от соблазна. Недолго думая, он переложил пятитысячные купюры к себе в сумку.
Деньги вор прогулял. Он праздно проводил время как в Бурятии, так и в соседнем регионеЮ спустив на различные развлечения 1,8 млн рублей всего за несколько дней.
К примеру, позвал целую компанию девушек и таксиста, который их возил, на Щучье озеро. Там щедро кормил и поил всех, а затем и вовсе подарил каждому дорогие телефоны – на общую сумму около 500 тысяч рублей.
После с тем же водителем уехал в Забайкальский край. Там в ресторане устроил двухдневный банкет с друзьями и знакомыми, заказывая самый дорогой алкоголь и блюда. Только в ресторане он прокутил больше миллиона рублей.
Спустя несколько дней после кражи вора задержали полицейские. К тому времени у него осталось всего 200 тысяч рублей от двух миллионов. Эти деньги у него были изъяты.
Суд квалифицировал его действия по статье «Кража в особо крупном размере». Кстати, к моменту суда молодой военнослужащий полностью возместил ущерб сослуживцу.
При назначении наказания суд учёл, что подсудимый по военной службе характеризуется положительно. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние в содеянном, признанием вины, а также возмещение материального ущерба. Отягчающим обстоятельством было признано алкогольное опьянение.
В итоге вору-кутиле назначили три года лишения свободы, а также штраф в 50 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к трём годам лишения свободы условно, со штрафом в размере 50 тысяч рублей.
В Улан-Удэ у военнослужащего украли рюкзак с двумя миллионами рублей
Происшествия, Фото:
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