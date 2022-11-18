Житель Иркутской области сжёг чужой автомобиль ВАЗ









В посёлке Кежемский Братского района Иркутской области подожгли советский автомобиль ВАЗ. Сообщение поступило накануне ночью в отдел полиции.- Неизвестный, находясь около дома по улице Ручейная посёлка Кежемский Братского района, поджёг автомобиль «ВАЗ», после чего скрылся с места происшествия. В результате пожара полностью выгорел салон отечественной легковушки, никто из людей не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Вскоре полицейские задержали поджигателя. Им оказался 43-летний местный житель. Он рассказал, что совершил поджог на фоне регулярных конфликтов с хозяином легковушки. Свою вину мужчина полностью признал.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога».