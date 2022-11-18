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Житель Иркутской области сжёг чужой автомобиль ВАЗ

Житель Иркутской области сжёг чужой автомобиль ВАЗ
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Поджигатель регулярно ругался с хозяином легковушки

В посёлке Кежемский Братского района Иркутской области подожгли советский автомобиль ВАЗ. Сообщение поступило накануне ночью в отдел полиции.

- Неизвестный, находясь около дома по улице Ручейная посёлка Кежемский Братского района, поджёг автомобиль «ВАЗ», после чего скрылся с места происшествия. В результате пожара полностью выгорел салон отечественной легковушки, никто из людей не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


Вскоре полицейские задержали поджигателя. Им оказался 43-летний местный житель. Он рассказал, что совершил поджог на фоне регулярных конфликтов с хозяином легковушки. Свою вину мужчина полностью признал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога».

Поджог

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