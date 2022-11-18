В Улан-Удэ произошла поножовщина в студенческом общежитии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пострадавший находится в больнице



Сегодня утром в студенческом общежитии в Улан-Удэ произошла поножовщина. В телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» сообщили со ссылкой на очевидцев, что инцидент произошёл в общежитии Бурятского госуниверситета.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что о случившемся полицию известили коллеги из вневедомственной охраны. Росгвардейцы прибыли на место первыми.



- Прибывшими сотрудниками Росгвардии злоумышленник задержан на месте происшествия. Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что ранение 20-летнему студенту нанёс нетрезвый 23-летний учащийся, с которым он проживает в одной комнате, - прокомментировали в министерстве внутренних дел.



Пострадавшего с колото-резаным ранением живота госпитализировали.



Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

