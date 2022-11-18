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В Улан-Удэ произошла поножовщина в студенческом общежитии

В Улан-Удэ произошла поножовщина в студенческом общежитии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадавший находится в больнице

Сегодня утром в студенческом общежитии в Улан-Удэ произошла поножовщина. В телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» сообщили со ссылкой на очевидцев, что инцидент произошёл в общежитии Бурятского госуниверситета.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что о случившемся полицию известили коллеги из вневедомственной охраны. Росгвардейцы прибыли на место первыми.

- Прибывшими сотрудниками Росгвардии злоумышленник задержан на месте происшествия. Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что ранение 20-летнему студенту нанёс нетрезвый 23-летний учащийся, с которым он проживает в одной комнате, - прокомментировали в министерстве внутренних дел.

Пострадавшего с колото-резаным ранением живота госпитализировали.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
студенты умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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