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В Улан-Удэ в колонию передали курицу, нашпигованную наркотиками

В Улан-Удэ в колонию передали курицу, нашпигованную наркотиками
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
«Сюрприз» унюхала служебная собака

Осуждённому из исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ наркотики пытались передать ухищрённым образом. Их спрятали в курице-гриль.

- При досмотре передачи осуждённому в курице гриль обнаружены два полиэтиленовых свёртка диаметром около 1 см, длиной около 3 см., с неустановленным веществом белого цвета, предположительно наркотическим средством, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Наркотики унюхала, даже несмотря на то, что они находились во вкусно пахнущей курочке, служебная собака по кличке Райза.

Изъятые свёртки направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. Там выяснят, какие именно наркотики засунули в курицу.

Отправитель передачи передан полицейским.

Отметим, в Бурятии наркотики чаще всего пытаются передать осуждённым, перекидывая через забор. Особенно популярен при этом такой способ, как стрельба из арбалета
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