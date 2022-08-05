«Сюрприз» унюхала служебная собака
Осуждённому из исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ наркотики пытались передать ухищрённым образом. Их спрятали в курице-гриль.
- При досмотре передачи осуждённому в курице гриль обнаружены два полиэтиленовых свёртка диаметром около 1 см, длиной около 3 см., с неустановленным веществом белого цвета, предположительно наркотическим средством, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Наркотики унюхала, даже несмотря на то, что они находились во вкусно пахнущей курочке, служебная собака по кличке Райза.
Изъятые свёртки направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. Там выяснят, какие именно наркотики засунули в курицу.
Отправитель передачи передан полицейским.
Отметим, в Бурятии наркотики чаще всего пытаются передать осуждённым, перекидывая через забор. Особенно популярен при этом такой способ, как стрельба из арбалета.
В Улан-Удэ в колонию передали курицу, нашпигованную наркотиками
Происшествия, Фото:
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