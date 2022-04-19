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На Байкале едва не утонул «Лэнд Крузер»

На Байкале едва не утонул «Лэнд Крузер»
Происшествия,  Фото:БПСО
Водитель внедорожника выехал на подтаявший лёд

16 апреля в Ольхонском районе в местности Шида, залив Мухор, при передвижении по льду озера Байкал автомобиль Toyota Land Cruiser частично провалился под лёд.

На помощь подоспели спасатели. Они зафиксировали иномарку, предотвратив полный провал под лёд, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 апреля в Бурятии произошло сразу три провала автомобилей под лёд. Так, в Баргузинском районе в устье реки Баргузин автомобиль Mitsubishi Pajero Sport провалился под лёд боковой, а затем передней частью. Спасатели с помощью лебёдки извлекли автомобиль и транспортировали его до безопасного места.

В этот же день в селе Максимиха вблизи берега частично провалились под лёд сразу два автомобиля. Лёд не выдержал пикап и микроавтобус, и они оказались в воде. На этом участке также были установлены запрещающие знаки.

К счастью, во всех случаях водители и пассажиры не пострадали.

автомобили провалы под лед

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