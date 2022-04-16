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В Бурятии за сутки сразу три автомобиля провалились под лёд

В Бурятии за сутки сразу три автомобиля провалились под лёд
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Чудом обошлось без пострадавших

В Бурятии с установлением тёплой погоды участились случаи провалов автомобилей под лёд. Так, за сутки зафиксировано сразу три подобных инцидента, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Первый случай произошёл в местности «Лопатки» посёлка Усть-Баргузин. Водитель «Мицубиси Паджеро», проигнорировав запрещающие знаки, выехал на лёд и частично провалился.



В этот же день в селе Максимиха вблизи берега частично провалились под лёд сразу два автомобиля. Лёд не выдержал пикап и микроавтобус, и они оказались в воде. На этом участке также были установлены запрещающие знаки.

Силами Баргузинского инспекторского участка ГИМС, группой патрульной службы №2 и спасателями БПСО МЧС России все три автомобиля были извлечены, обошлось без пострадавших.

- Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает граждан: не игнорируйте запрещающие знаки - они устанавливаются там, где неоднократно фиксировались случаи провала людей и техники под лёд. Будьте осторожны, - предупреждают в пресс-службе. 

МЧС

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