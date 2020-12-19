Житель Бурятии украл молитвенный барабан, а затем выбросил

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается.





14 ноября в полицию Джидинского района Бурятии обратилась 44-летняя жительница села Гэгэтуй. Женщина рассказала, что из её дома украли хурдэ – буддийский молитвенный барабан, доставшийся ей от бабушки. Ущерб она оценила в 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полицейские раскрыли кражу. Был задержан подозреваемый – 36-летний дальний родственник женщины. Он ранее был судим за преступления имущественного характера.Выяснилось, что поздним вечером 7 ноября мужчина пришёл в гости к родственнице. Хозяйка пригласила гостя за стол. Пока женщина накрывала, мужчина, увидев на полке молитвенный барабан, стащил его. Хурдэ он спрятал под куртку и вышел, не попрощавшись с хозяйкой.В ходе следствия задержанный раскаялся. Он рассказал, что выбросил хурдэ за ненадобностью в сугроб. Мужчина показал полицейским это место. Отметим, вор в тот вечер был пьян.Молитвенный барабан был найден и возвращён владелице.