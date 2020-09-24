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В Бурятии женщина кутила благодаря украденной карте

В Бурятии женщина кутила благодаря украденной карте
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны

В посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии во время распития спиртных напитков одна женщина украла у другой банковскую карту её сожителя.

Затем несколько суток женщина много раз покупала спиртные напитки и продукты, не превышая суммы в 1000 рублей. Всего она провела транзакций на общую сумму более 12 тысяч рублей.

Сначала владелец карты не заметил её потери, но когда ему на телефон начали поступать смс-уведомления о покупках в различных магазинах, обратился в полицию.

- В ходе отработки информации наряд вневедомственной охраны на маршруте патрулирования задержал подозреваемую по ориентировке. Личность подозреваемой была установлена в одном из продуктовых магазинов в ходе просмотра записей с системы видеонаблюдения. Задержанная, 40-летняя местная жительница, была доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия мошенничество
 
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