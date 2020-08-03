Судебные приставы конфисковали «одноруких бандитов»
Судебные приставы Октябрьского районного отделения №2 в Улан-Удэ исполнили решение суда о конфискации игровых автоматов. Автоматы были вещественными доказательства по уголовному делу о незаконной организации азартных игр, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятиию
Улан-удэнка незаконно организовала азартные игры с использованием игрового оборудования. Установленные в салоне «однорукие бандиты» в течение длительного времени исправно приносили прибыль до тех пор, пока клуб не был прикрыт полицейскими.
По окончании уголовного дела Советский районный суд наложил на виновное лицо административный штраф в 10 тысяч рублей с конфискацией вещественных доказательств.
Также вынесено постановление о передаче изъятого имущества в собственность государства.
19 игровых автоматов, 16 электронных плат и 12 ключей от игровых автоматов судебные приставы передали в территориальное управление Росимущества для утилизации. Изъяты 43 250 рублей перечислены в доход государства.
Как сообщал «Байкал-Daily», только с января по апрель в Бурятии закрыли семь игорных заведений. Всего изъяли 143 единицы игрового оборудования: 33 игровых автомата, четыре покерных стола, три рулетки, стол для игры в рулетку, 102 системных блока.
Ранее на видео сняли, как в Бурятии изъятые игровые автоматы уничтожают бульдозерами.
В Улан-Удэ 19 игровых автоматов стали собственностью государства
Происшествия, Фото:
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