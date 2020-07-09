За сутки COVID-19 подтвердили ещё у нескольких десятков человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 9 июля в Бурятии зарегистрировано 3298 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 1863.
Накануне было 3257 случаев коронавируса. За сутки диагноз подтвердили ещё у 41 человека. Выздоровели при этом 45 пациентов.
Из 41 новых случаев COVID-19: девять человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 857 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2450 человек, в том числе накануне выздоровели 45 пациентов.
Умерли с начала пандемии 26 человек, у всех были тяжёлые сопутствующие патологии. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть произошла накануне, когда скончался мужчина не пенсионного возраста.
На сегодня лечатся в инфекционных стационарах 429 больных. Среди госпитализированных 22 ребёнка. В реанимации лежат 17 тяжёлых взрослых пациентов, в том числе восемь – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
На амбулаторном лечении находятся ещё 393 пациента с лёгким течением заболевания.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии была учреждена медаль за борьбу за вклад в борьбу с COVID-19.
Специалисты не исключают второй волны коронавируса осенью.
В Бурятии число случаев коронавируса вплотную подошло к 3300
Происшествия, Фото:
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