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В Бурятии число случаев коронавируса вплотную подошло к 3300

В Бурятии число случаев коронавируса вплотную подошло к 3300
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки COVID-19 подтвердили ещё у нескольких десятков человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 9 июля в Бурятии зарегистрировано 3298 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 1863.

Накануне было 3257 случаев коронавируса. За сутки диагноз подтвердили ещё у 41 человека. Выздоровели при этом 45 пациентов.

Из 41 новых случаев COVID-19: девять человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

- На сегодня круг контактных лиц составляет 857 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2450 человек, в том числе накануне выздоровели 45 пациентов.

Умерли с начала пандемии 26 человек, у всех были тяжёлые сопутствующие патологии. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть произошла накануне, когда скончался мужчина не пенсионного возраста.

На сегодня лечатся в инфекционных стационарах 429 больных. Среди госпитализированных 22 ребёнка. В реанимации лежат 17 тяжёлых взрослых пациентов, в том числе восемь – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

На амбулаторном лечении находятся ещё 393 пациента с лёгким течением заболевания.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии была учреждена медаль за борьбу за вклад в борьбу с COVID-19.

Специалисты не исключают второй волны коронавируса осенью.


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