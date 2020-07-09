Скончался пациент, которому не было 60 лет
Накануне в Бурятии зарегистрирована 26-я смерть среди больных коронавирусом. Скончался мужчина, который в отличие от большинства умерших, не был пенсионером – ему было 57 лет.
- 8 июля в республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент 57 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложнённой двусторонней пневмонией, имеющий последствия черепно-мозговой травмы, - сообщили в республиканском оперштабе.
Мужчина 26 июня был переведён в инфекционную больницу в Улан-Удэ из Тункинской центральной районной больницы, куда был госпитализирован 24 июня. С 26 июня находился в отделении реанимации, с 7 июля – на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 7 июля, также скончался пациент с коронавирусом. Ему было 72 года, у него были серьёзные заболевания, вроде новообразования почки с метастазами.
На утро 9 июля в Бурятии зарегистрировано 3298 заражения COVID-19. За сутки коронавирус выявили ещё 41 человека.
В Бурятии второй день подряд умирают пациенты с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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