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В Забайкалье умерли ещё двое больных коронавирусом

В Забайкалье умерли ещё двое больных коронавирусом
Происшествия, 
66 больных выявили в Забайкалье за сутки

В Забайкальском крае на 12 июня заражённых коронавирусной инфекцией 1907 человек, из них 325 детей. За сутки количество выросло на 66, в числе которых 10 – дети, сообщает региональный оперштаб.

Накануне в моностационарах скончались женщина 61 года и мужчина 73 лет. У обоих был подтверждён диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие патологии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Забайкалье скончались сразу шесть человек. Итого число летальных случаев среди больных коронавирусной инфекцией достигло 40.

За всё время вылечились и выписаны из медицинских учреждений 1076 человек, 80 из них за последние сутки.

Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 2153 (+43 за сутки) случаев заражения COVID-2019.
смерть коронавирус
 
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