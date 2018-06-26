Парни требовали деньги на выпивку
Двое подростков из Хоринского района Бурятии вымогали у пенсионера деньги на выпивку. Ученики 10 и 11 классов в конце февраля этого года устроили застолье, однако вскоре алкоголь закончился, а денег, чтобы вновь купить спиртное, не было. Тогда они решили отобрать деньги у пожилого односельчанина.
Войдя в ограду к соседу, который был занят работами на участке, парни начали требовать у пожилого мужчины деньги. Пенсионер ответил отказом.
- Поняв, что у мужчины действительно нет денег, они пригрозили ему и потребовали, чтобы он завтра им отдал тысячу рублей. В доказательство своих действий, молодые люди начали избивать мужчину, нанося хаотичные удары по лицу и телу руками и ногами. Они сказали, что избиения продолжатся до тех пор, пока он не отдаст деньги, - сообщил «Байкал-Daily» и.о. следователя межрайонного следственного отдела по Хоринскому району Михаил Борголов.
Подростки перестали бить пенсионера только после его обещания дать денег на следующий день. После этого они ушли.
Дома избитый мужчина рассказал о нападении своей сожительнице, она тут же вызвала полицию и «скорую». В этот же день молодые люди были задержаны.
- Им предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц с применением насилия, сейчас дело находится в суде, - уточнил следователь.
Следователь отметил, что парни состоят на учёте в ПДН, а также привлекались за кражи.
Пьяные школьники в Бурятии избили пенсионера
Происшествия, Фото:
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